Прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля

Прощание с народным артистом РФ, актером фильмов "Весна на Заречной улице" и "Баллада о солдате" Геннадием Юхтиным планируется провести 22 февраля в ритуальном зале ЦКБ. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов РФ сообщает ТАСС.

На каком кладбище похоронят актера, собеседник агентства не уточнил.

Но уже стало известно, что Москва может увековечить память Геннадия Юхтина. Об этом журналистам рассказал глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Замечательный актер, замечательный человек. Конечно, память о нем сохранится в наших сердцах. Он, конечно, достоин, чтобы его помнили, но это все будет позже. Если обратятся, дума, конечно, рассмотрит обращения. Поэтому посмотрим, какие будут предложения от Союза кинематографистов, от друзей и родственников", - приводит слова Герасимова РИА Новости.

Однако он напомнил, что для размещения памятной таблички на доме, где жил актер, должно пройти 10 лет.