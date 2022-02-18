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18.02.2022,  
12:44
Текст:  Антон Валагин

Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Разработанные в России компактные спутниковые антенны для боевой экипировки позволяют получить доступ к сигналам спутниковой навигации ГЛОНАСС даже в условиях их полного радиоэлектронного подавления.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- Сейчас есть очень компактные решения в части антенных решеток - в том числе портативных. Они эффективно работают в сложных условиях. Можно выдать бойцу вместо обычной антенны специальную - такого же размера, массой 50-60 граммов, - и она будет обеспечивать прием навигационного сигнала в условиях воздействия помехи, - рассказал ТАСС заместитель директора "ВНИИР-Прогресс" Ашот Оганесян в кулуарах проходящей в Суздале конференции "Навигация".

Такие решетки обеспечивают "избирательный доступ" для специальных потребителей.

- Предположим, есть задача в определенном регионе ограничить доступ к открытым навигационным сигналам для террористов и боевиков. Это можно сделать постановкой мощного источника помех, подавляющего все навигационные спутниковые сигналы, - продолжил Оганесян. - А собственные силы и средства используют помехоустойчивые адаптивные антенны. Таким образом в определенном регионе реализуется исключительное право силовых структур на спутниковые навигационные сигналы.

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