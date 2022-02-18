Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны

Разработанные в России компактные спутниковые антенны для боевой экипировки позволяют получить доступ к сигналам спутниковой навигации ГЛОНАСС даже в условиях их полного радиоэлектронного подавления.

- Сейчас есть очень компактные решения в части антенных решеток - в том числе портативных. Они эффективно работают в сложных условиях. Можно выдать бойцу вместо обычной антенны специальную - такого же размера, массой 50-60 граммов, - и она будет обеспечивать прием навигационного сигнала в условиях воздействия помехи, - рассказал ТАСС заместитель директора "ВНИИР-Прогресс" Ашот Оганесян в кулуарах проходящей в Суздале конференции "Навигация".

Такие решетки обеспечивают "избирательный доступ" для специальных потребителей.

- Предположим, есть задача в определенном регионе ограничить доступ к открытым навигационным сигналам для террористов и боевиков. Это можно сделать постановкой мощного источника помех, подавляющего все навигационные спутниковые сигналы, - продолжил Оганесян. - А собственные силы и средства используют помехоустойчивые адаптивные антенны. Таким образом в определенном регионе реализуется исключительное право силовых структур на спутниковые навигационные сигналы.