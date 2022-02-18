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Рубрика: Власть

Бизнес-омбудсмен: Поправки в Налоговый кодекс осложнят жизнь бизнесу

Текст: Борис Белобородов (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области)
На рассмотрении Государственной думы находится законопроект № 47595-8 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации". В соответствии с поправками Федеральная налоговая служба может получить право накладывать арест на имущество организации или индивидуального предпринимателя "после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".

Считаю, что в законопроекте не учтены конституционные принципы неприкосновенности частной собственности и презумпции добросовестности налогоплательщика. Наоборот, он несет положения, нарушающие права и законные интересы предпринимательства, вследствие чего возникают серьезные риски для предпринимателя, в отношении которого проводится проверка.

Во-первых, предлагаемые в документе предварительные обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика, в том числе имущества, "не участвующего в производстве продукции (работ, услуг)", без оформления акта выездной налоговой проверки противоречат закрепленному в статье 35 Конституции Российской Федерации принципу неприкосновенности частной собственности, поскольку на момент принятия налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки еще не установлены факты налоговых правонарушений и какая-либо недоимка.

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Во-вторых, высшие судебные инстанции, в том числе Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд РФ, неоднократно указывали, что в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков. Но этому принципу противоречит закрепляемая в законопроекте № 47595-8 возможность для налоговых органов применять предварительные обеспечительные меры в отношении бизнесменов до установления факта налогового правонарушения.

Да и решение о проверке или акт налоговой службы отражают лишь мнение инспектора, существует множество примеров опротестования подобных документов в суде.

В законопроекте не учтены конституционные принципы неприкосновенности частной собственности и презумпции добросовестности налогоплательщика

Третий момент. Законопроектом предлагается размещать на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети интернет информацию как о превентивном аресте имущества, так и о решении о назначении выездной налоговой проверки. Это может привести к серьезным репутационным рискам для налогоплательщика. В современных условиях предприниматели вынуждены проводить проверку контрагента, проявляя должную осмотрительность (в противном случае они рискуют получить доначисления налогов). Публикация в открытом доступе сведений о выездной проверке и введении "предварительных обеспечительных мер" приведет к тому, что с налогоплательщиком, в отношении которого размещена указанная информация, никто из контрагентов не захочет сотрудничать. Кроме того, такие данные могут быть расценены как ухудшение финансового (имущественного) положения заемщика во взаимоотношениях с банками. Кредитные учреждения в сложившейся ситуации могут потребовать досрочного возврата кредита либо ужесточить условия пользования займом, например, увеличить процентную ставку.

Четвертое. Если закон будет принят в этой редакции, размер обеспечительных мер станет устанавливать налоговый орган в одностороннем порядке, руководствуясь показателями "среднеотраслевой налоговой нагрузки". В Налоговом кодексе Российской Федерации нет такого понятия! Указанный термин используется в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" как один из критериев для принятия налоговиками решения о проведении выездной налоговой проверки. Приказ, подчеркну, не является нормативным правовым актом.

Исходя из общих принципов защиты права собственности, действующих в законодательстве Российской Федерации, единственным правомерным путем в ограничении прав собственника является судебное решение. Но это в "налоговом" законопроекте не предполагается.

Появляется риск включения через налоговую службу административного ресурса, когда работу предпринимателя могут парализовать почти на год, и никто даже не извинится

В-пятых, в предложенные изменения Налогового кодекса определяют, что предварительные обеспечительные меры действуют в течение срока выездной налоговой проверки, а также срока оформления ее результатов. Выездная проверка может длиться до девяти месяцев, урегулирование разногласий сначала в досудебном, а потом в судебном порядке - еще два-три года. Все это время бизнес будет сильно ограничен в своих возможностях.

В-шестых, в законопроекте № 47595-8 предусмотрена возможность замены предварительных обеспечительных мер на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство. Но следует учесть, что эти инструменты являются дорогостоящими и несут дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, а принятие решения о возможности указанной замены остается также на усмотрение налогового органа.

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Предусмотренная законопроектом возможность не применять предварительные обеспечительные меры в отношении налогоплательщиков не коснется подавляющего большинства налогоплательщиков, так как в соответствии с подпунктами 1 и 6 п. 2 ст. 176.1 НК РФ распространяется только на компании, которые уплачивают налоги в размере более двух миллиардов рублей.

Предложенный законопроект - это игра в одни ворота. При всем обилии требований и прав у налоговиков предприниматель в этом законопроекте остается бесправным. Для него даже не предусмотрено возможности возразить. Не определен порядок действий налогоплательщика в случае, если он полагает, что ограничения в отношении него применены необоснованно. Более того, не будет введена ответственность для инспекторов за необоснованный арест имущества и размещение этой негативной информации в сети интернет. То есть появляется риск включения через налоговую службу административного ресурса, когда работу невиновного предпринимателя могут парализовать почти на год, и никто даже не извинится.

Некоторые регионы, в том числе Татарстан и Забайкалье, уже приняли решение не поддерживать законопроект, назвав формулировки "чудовищными". Против выступают депутаты Сахалинской и Нижегородской областей. Свое несогласие с законопроектом выразил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он считает, что "закручивание гаек" ведет к угасанию предпринимательской инициативы, снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности, что чревато негативными последствиями для экономики страны.

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