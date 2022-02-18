На Ставрополье вспыхнул сильный пожар в жилой пятиэтажке

В станице Ессентукской Предгорного округа края на улице Гагарина, 56 загорелась кровля жилого многоквартирного дома. Сначала площадь пожара оценивали в 200 квадратных метров, но вскоре выяснилось, что огонь на чердаке распространился на 500 квадратных метров. Из дома эвакуировали 40 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью.

Сначала на вызов отправились 27 пожарных на 9 единицах техники, однако вскоре стало известно, что группировка сил и средств пожаротушения наращивается.

- Происходит горение чердачного помещения на площади 500 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали 40 человек. Предварительно погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

В социальных сетях вскоре появилось видео очевидцев с места происшествия. На кадрах видно, что дым, поднимающийся от дома, просматривается из разных частей станицы, а также можно заметить пламя, которое вырывается прямо из слуховых окон пятиэтажки.