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18.02.2022 14:22
Рубрика: Происшествия

В Мурманске из-за сильной метели ввели режим повышенной готовности

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

С 18 февраля в Мурманске введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

- Организациям и предприятиям рекомендовано мобилизовать силы и средства для очистки от снега придомовых и подведомственных территорий, - подчеркнули в министерстве

В Заполярье пришла сильная метель. За минувшие сутки с улиц Мурманска вывезено 9800 кубометров снега, а на посыпку дорог и тротуаров использовано 150 кубометров песко-соляной смеси. Уборка снега ведется круглосуточно. Днем на улицах областного центра работают 127 единиц техники, а ночью снег убирали 108 машин.

Как сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля погода ухудшится. Регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Кольский полуостров. В Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха составит -1... -6° в течение суток.

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В следующие два дня циклон сместится на юго-восток Баренцева моря: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.

На побережье Мурманска скорость ветра будет достигать в порывах 20-24 метра в секунду. На западе и в центральных районах Баренцева моря ветер несколько слабее, от 15 до 18 метров в секунду. Наблюдается медленное обледенение судов.

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