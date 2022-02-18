В Петербурге нашли сметану, изготовленную без добавления молока

В Петербурге в сетевых магазинах была обнаружена сметана, в которой полностью отсутствует животный жир. Об этом сообщает организация "Общественный контроль", проверившая десять образцов сметаны в лаборатории Росстандарта.

Три образца оказались в прямом смысле вегетарианскими - животных жиров там не было обнаружено вообще, хотя производители, если верить упаковке, уверяли, что сметана самая настоящая.

Так, полностью на растительных жирах оказалась сметана из Пятигорска и Внуково. Первый образец продавался из расчета 89 рублей за килограмм, второй - за 170. Но, как отмечают в "Общественном контроле", при производстве килограмма сметаны 20-процентной жирности только себестоимость молока составит 200 рублей. А ведь нужно еще заложить расходы на производство, упаковку, доставку до магазина, торговую наценку и хотя бы минимальную прибыль. Не было найдено и молочного жира в сметане из Торжка, которая продавалась под собственной торговой маркой крупного ретейлера из расчета 175 рублей за килограмм.

Еще в двух образцах молочный жир был найден, но в значительно меньшем количестве, чем было заявлено на этикетке. Если сметана меньшей жирности, чем заявлено, значит, при производстве использовалось меньше молока, чем должно было, говорят общественники. То есть, производитель сэкономил и ввел потребителя в заблуждение.

Стоит отметить, что ситуация на рынке сметаны в Петербурге хоть и сложная, но не патовая. Пять образцов сметаны, которые обследовали в лаборатории, оказались соответствующими всем требованиям. Правда, и цены на настоящую сметану кусаются. Так, самая дорогая из проверенных, стоит 333 рубля за килограмм.