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18.02.2022 19:45
Рубрика: Культура

В Петербурге завершилась реставрация Медного всадника

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Снимать защитную сетку и реставрационные конструкции с памятника будут как минимум неделю. Фото: Святослав Акимов/РГ Снимать защитную сетку и реставрационные конструкции с памятника будут как минимум неделю. Фото: Святослав Акимов/РГ
Снимать защитную сетку и реставрационные конструкции с памятника будут как минимум неделю. Фото: Святослав Акимов/РГ

В Северной столице после завершения масштабных реставрационных работ начали снимать защитную сетку с Медного всадника. Демонтаж продлится минимум неделю, работы выполняются профессиональными альпинистами.

Предыдущая реставрация известного памятника Петру Великому была 45 лет назад, и с тех пор на нем произошли изменения, разрушающие скульптуру. Погодные условия и близость Невы негативно сказались на главном символе града Петра.

Реставрационные работы, как пояснили в пресс-службе Музея городской скульптуры, шли по трем направлениям. Во-первых, на самой статуе устранили очаги так называемой "бронзовой болезни" - то есть коррозии металла. Во-вторых, приведен в порядок "Гром-камень", на самом деле состоящий из четырех блоков, а не одного. Но от времени швы между блоками разъехались, камень дал трещину. Теперь он выглядит снова как единый монолит. В-третьих, облагорожена территория возле памятника. В частности, устранены трещины между гранитными плитками. А по весне здесь снова посадят цветы.

Реставрационные работы проводились специалистами музея и мастерской "Наследие".

- Санкт-Петербург - родина монументальной скульптуры. Именно здесь родилась отечественная школа монументального искусства, когда был открыт первый в России скульптурный памятник Петру I работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе на Сенатской площади. Медный всадник по сей день является скульптурным символом нашего города и занимает исключительное место в истории русской монументальной скульптуры, - отметил Владимир Тимофеев, директор музея.

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Медный всадник - одно из любимых мест для фотосессий, в том числе свадебных. Новобрачные приезжают к памятнику Петру Великому независимо от времени года.

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