Из Крыма перебазировали на запасные аэродромы 10 бомбардировщиков Су-24

Базирующиеся в Крыму экипажи фронтовой авиации отработали перебазирование авиатехники на запасные аэродромы за пределами полуострова.

Эту задачу пилоты бомбардировщиков Су-24 Черноморского флота выполнили в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота. Руководит маневрами командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев рассказал, что в перебазировании участвовали 10 фронтовых бомбардировщиков. "Экипажи самолетов, проявив нестандартные подходы в рамках решения задачи по выводу сил из-под удара противника, осуществили перебазирование на запасные аэродромы в сроки, значительно меньшие установленных нормативов", - отметил офицер.

Ранее аналогичный перелет в рамках совместного российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022" выполнили экипажи 12 истребителей Су-35. Они перебазировались на маневры в Беларуси с Дальнего Востока, пройдя в общей сложности по маршруту порядка 10 тыс. км.

Отработка переброски войск и техники на большие расстояния и выполнение задач на незнакомой для военнослужащих местности практикуется в последние годы на всех крупных учениях в Российской армии.