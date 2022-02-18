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18.02.2022 13:45
Рубрика: Происшествия

В Крыму экс-главу Госкомнаца осудили за разжигание ненависти

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бахчисарайский районный суд Крыма назначил наказание в виде 10 суток административного ареста бывшему главе Госкомитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК.

В сообщении пресс-службы суда имя экс-чиновника не названо, однако, по данным "РГ", речь идет об Эдеме Дудакове.

Постановление суд вынес в результате рассмотрения дела об административном правонарушении бывшего главы Госкомнаца. Ему инкриминировали возбуждение вражды, ненависти по отношению к представителям русской национальности. Поводом для разбирательства стала одна из публикаций мужчины в Сети. Суд расценил его пост как административное правонарушение, наказание за которое предусмотрено статье 20.3.1 КоАП РФ.

"В результате действий правонарушителя были нарушены конституционные права, гарантирующие равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям", - говорится в сообщении.

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Во время судебного заседания Эдем Дудаков свою вину не признал, однако она была доказана в ходе разбирательства.

Эдем Дудаков ушел с поста главы Госкомнаца Крыма 25 июля 2012 года. Его отставка вызвала неоднозначную реакцию среди крымскотатарских активистов. Экс-чиновника критиковали за низкое государственное финансирование программы обустройства депортированных граждан и закрытость Госкомнаца. Другие называли комитет инструментом финансовых злоупотреблений. Дудакова сменил на посту главы Госкомнаца Крыма Рефат Кенжалиев.

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