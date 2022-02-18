Жителю Анапы продали за 133 тысячи рублей нарисованный в Photoshop забор

В Краснодарском крае злоумышленник продал жителю Анапы нарисованный в Photoshop забор более чем за 130 тысяч рублей. Об этом сообщает отдел МВД России по Анапе на своей странице в Instagram.

В местную дежурную часть поступило обращение о незаконном присвоении денег. Потерпевший, находясь в другом городе, выложил на сайте объявление о поиске рабочего для постройки забора на участке в анапском поселке Нижнее Джемете, а потом заключил с откликнувшимся строителем устный договор и перевел деньги за материалы и работу - всего 133,375 тысячи рублей.

Спустя некоторое время он получил удостоверяющие фотографии о проделанной работе. Однако, когда он приехал на свой участок, забора не было. Оказалось, что он был нарисован в Photoshop.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина, проживающий в Краснодаре. Его задержали на другой стройке, где он работал, прямо на рабочем месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до пяти лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.