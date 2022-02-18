На Урале задержали подозреваемых в незаконной добыче золота

Под Новоуральском задержали более двух десятков человек по подозрению в незаконной добыче драгметаллов.

Силовики отрабатывали информацию о том, что в этой местности ведется разработка недр без соответствующих разрешений. Бойцы разведгруппы и управления ФСБ действительно обнаружили близ закрытого города тяжелую спецтехнику (экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота) и рабочих. Из задержали. Изъято около 20 килограммов золотосодержащего песка.

"Площадь раскопок составила несколько гектаров, - передает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ. - Эксперты уверены: незаконная деятельность привела к повреждению леса".

Правоохранительные органы начали проверку.