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18.02.2022 16:09

"Россети Тюмень" направят 117 млн рублей на ремонт ЛЭП на востоке Югры

В 2022 году энергетики отремонтируют 173 км линий электропередачи на востоке Югры. Сеть высоковольтных ЛЭП питает крупнейшие нефтегазовые месторождения страны и обеспечивает электроэнергией порядка 470 тысяч жителей региона. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания "Россети Тюмень" направит более 117 млн рублей.
Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень" Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень"
Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень"

Энергетики проведут работы в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. У 133 опор ЛЭП будут заменены или усилены фундаменты, устойчивость которых снизилась из-за воздействия суровых климатических условий приарктической зоны. Помимо этого, энергокомпания установит более тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ), которые позволят обезопасить пернатых.

Ежегодно большое внимание "Россети Тюмень" уделяют расчистке охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников, а также поддержанию нормативной ширины просек. В 2022 году в Нижневартовском районе планируется расчистить более 600 гектаров трасс высоковольтных линий. При подготовке к грозовому периоду специалисты отремонтируют контуры заземления на 117 опорах и смонтируют 66 ограничителей перенапряжения.

Всего Нижневартовские электрические сети эксплуатируют более 3300 км линий электропередачи. В зоне ответственности филиала "Россети Тюмень" находятся потребители 22 населенных пунктов Югры, а также нефтегазодобывающие объекты "Роснефти" и "Газпрома".

Справка

Филиал "Нижневартовские электрические сети" - крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО "Россети Тюмень". Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км.

Сайт компании www.te.ru.

Пресс-релиз предоставлен компанией "Россети Тюмень"

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