В Челябинской области запустили чат-бот для проверки такси

В Челябинской области появилось приложение "Проверь такси", которое совместно с минцифрой разработал миндортранс региона. Новый сервис в Telegram позволяет проверить перевозчика на наличие официального разрешения на работу.

- Для получения информации о легальности перевозчика достаточно внести в приложение номер его транспортного средства, - пояснили в пресс-службе миндортранса. - Чат-бот "Проверь такси" можно найти по ссылке.

Сервис поможет пассажирам уже при вызове машины определить, насколько удобна и безопасна будет поездка. Легальные таксисты имеют водительский стаж более трех лет и ежедневно проходят предрейсовый медицинский осмотр. Кроме того такие перевозчики гарантируют исправность транспортных средств, что не менее важно при выборе такси, отметили в ведомстве.