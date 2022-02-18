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18 февраля 2022 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.02.2022 № 6 "О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3"

Дата подписания 14 февраля 2022 г.
Опубликован 18 февраля 2022 г.
Вступает в силу 18 февраля 2022 г.

Зарегистрирован 17.02.2022 № 67331

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.02.2022 г.

Вступает в силу с 18 февраля 2022 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295) постановляю:

1. Внести изменение в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова


Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.02.2022 № 6


Изменение в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3

В пункте 35(1) цифры "2022" заменить цифрами "2027".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.02.2022 № 6
(pdf, PDF, 108 Кб)