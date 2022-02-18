Постановление правительства Саратовской области от 16 февраля 2022 года № 93-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 15 февраля 2022 года № 5 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

в части второй пункта 1.1:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в части второй пункта 1.2:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в части третьей пункта 1.3:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в части четвертой пункта 1.4:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в части четвертой пункта 1.7:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в части второй пункта 1.14:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в пункте 1.23:

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым;

в пункте 1.24:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов);";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

"1.26. Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки допуск военнослужащих и иных лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них QR‑кода, в объекты и на мероприятия, в отношении которых настоящим постановлением установлено ограничение в виде доступа на указанные объекты и мероприятия исключительно при условии наличия либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины, либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждаются сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (любым из методов), либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, осуществляется при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







