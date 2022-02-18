Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях

Страницы представителей власти разного уровня в социальных сетях должны вести они сами, а не пресс-службы, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об обязательных официальных страницах представителей власти в соцсетях. Документ могут рассмотреть в первом чтении в марте.

"В пандемию общение с гражданами через соцсети стало аналогом общественной приемной, и нужно этот сегмент развивать. Но если ответы на запросы становятся формализмом, то это плохо и для самих политиков, так как они могут погрязнуть в иллюзиях, не чувствовать, не понимать реальную обстановку", - сказал Абрамов "СенатИнформ".

По мнению сенатора, необходимо сделать так, чтобы чиновники сами следили за комментариями и давали ответы на наиболее острые вопросы.

Ранее в Минцифры сообщили, что на базе портала "Госуслуги" разработана система, которая помогает государственным и муниципальным организациям вести свои страницы в социальных сетях, сейчас ее возможности апробируются.