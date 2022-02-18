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18.02.2022,  
19:24
Текст:  Алексей Моисеев

Трофейный Т-55 стал платформой для 60 направляющих от "Града" в Иране

Советские средние танки Т-55 принимали участие в многочисленных военных конфликтах, одним из которых стала длившаяся восемь лет ирано-иракская война.

Интересно, что эти боевые машины находились в сухопутных войсках вооруженных сил обеих стран. Правда, если у иракцев они составляли большую часть имеющегося парка, то иранцы при шахе закупили в Советском Союзе относительно небольшое число "пятьдесят пятых", сделав упор на технику, изготовленную в Великобритании и Соединенных Штатах.

Попав под международные санкции, Исламская республика в ходе сражений стала испытывать значительные трудности со снабжением запасными частями и наличием в соединениях исправной техники.

Выручали закупки на черных рынках вооружений, неофициальные поставки союзников и многочисленные трофеи, оставленные противником после того как иранская армия и Корпус стражей исламской революции начали наступательные операции против вторгшихся саддамовских дивизий. Захваченных Т-55 было так много, что их них сформировали танковую бригаду.

Не все брошенные танки из-за полученных повреждений годились для того, чтобы их задействовали по прямому назначению. Однако и для таких находились варианты боевого применения. Например, на одном из экземпляров решили установить направляющие от реактивных установок залпового огня БМ-21. Причем число направляющих было рекордным - шестьдесят, на двадцать больше, чем на обычном "Граде".

Изготовленную тяжелую РСЗО сразу же бросили в бой - в апреле-мае 1982 года во время широкомасштабной операции "Бейт аль-Могаддас", целью которой являлось освобождение портового города Хорремшехр.

По воспоминаниям участников, боевая машина прямой наводкой била по наступавшим танкам и другой бронетехнике одной из механизированных вражеских бригад. В результате силы, пытавшиеся контратаковать, понесли существенные потери и вынуждены были отступить. Судя по всему, и эта установка также получила повреждения, так как упоминаний о ее участии в других сражениях уже не встречалось.

Фото: Камбала / youtube.com
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Интересно, что и в Ираке тоже пробовали устанавливать на Т-55 направляющие для запуска неуправляемых реактивных снарядов, правда, авиационных.

Четыре" трубы" крепились над башней, в корме которой прорезали люк для осуществления перезаряжания после запусков.

Такие "ракетные танки" воевали не только на иранском фронте, но и в 1991 в Кувейте против многонациональных сил во главе с США, где и были уничтожены практически полностью.

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