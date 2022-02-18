Умер сценарист хоррора "Пятница, 13" Альфред Соул

Скончался Альфред Соул, американский сценарист, режиссер, актер и востребованный художник-постановщик. Соул, среди прочего, - создатель культового хоррора 1976 года "Элис, милая Элис".

Кинематографист умер 14 февраля в Юте в возрасте 78 лет. Об этом сообщил на Facebook его кузен, режиссер Данте Томаселли. Причину смерти не указав.

Соул родился в 1943 году в Нью-Джерси. В бизнесе - с начала 70-х. Причем сразу со скандала - его дебютная картина, малобюджетная "лента для взрослых" "Глубокий сон", вошла в историю как первый фильм, снятый с проката за непристойность. Со временем "Сон" получил статус культовой классики. Тогда как Соул, раздосадованный случившимся, переключился на хорроры.

В режиссерской фильмографии Соула еще пять лент, включая знаменитую комедию ужасов "Ад кромешный" (Pandemonium). Как сценарист он работал над сериалами "Отель", "Альфред Хичкок представляет", "Пятница 13". Как художник - над десятками фильмов и телешоу, в их числе - ремейк "МакГайвера", "Касл", "Вероника Марс", "Лунный свет", "Зловещее отражение", второй "Исполнитель жеклпаний".