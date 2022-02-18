Вышел русский трейлер "Базза Лайтера" - приквела "Истории игрушек"

"Базз Лайтер" (Lightyear), фантастический анимационный полнометражный фильм, получил локализованный трейлер. Ролик спин-оффа-приквела "Истории игрушек" доступен на YouTube-канале "Disney Россия" и выглядит, как это водится за большинством работ студии Pixar, исключительно хорошо. Есть все шансы, что картина имя франшизы не посрамит.

"Disney и Pixar представляют историю приключений легендарного космического рейнджера Базза Лайтера", - лаконично гласит подпись.

Поставил фильм Энгус МакЛэйн ("В поисках Дори"). На оригинальной озвучке - Крис Эванс (Базз), Тайка Вайтити, Кеке Палмер, Джеймс Бролин, Узо Адуба, Эфрен Рамирез, Исайя Уитлок-мл.

Премьера в России - 16 июня этого года.