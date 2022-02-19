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19.02.2022 05:48
Рубрика: Экономика

Доцент Кашкин: Требования приложений могут указывать на слежку за смартфоном

С помощью смартфона злоумышленники могут получить доступ к персональным данным его владельца в случае несоблюдения техники безопасности. Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин перечислил возможные признаки того, что ваш смартфон стал "шпионом".

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Важным моментом в данном случае является "требование" при установке приложений использования камеры, микрофона, доступа к изображениям и видео. Для некоторых приложений это является обязательными для работы, однако есть приложения, для которых подобные требования просто абсурдны, рассказал эксперт в беседе с агентством "Прайм". В качестве примера он привел приложение состояния счета домашнего интернета.

Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь также идет о GPS, использовании данных сотовой связи и подключении к различным веб-ресурсам. Вопрос в том, как будут использоваться полученные данные теми, кто их собирает, указал эксперт. Кроме того, ряд компаний отслеживает почтовые сообщения, например, при покупке электронного билета.

Неравномерная и внезапная потеря заряда аккумулятора, а также внезапный перегрев, могут указывать на то, что в фоновом режиме запущена вредоносная программа, которая может использовать телефон для осуществления DDOS-атаки.

Чтобы защитить себя от постороннего вмешательства, Кашкин посоветовал регулярно обновлять пароли и самого гаджета, и установленных на нем приложений. Не стоит также подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям и тем более совершать онлайн-покупки при таком соединении.

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