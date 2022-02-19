Facebook заблокировал на 24 часа страницу администрации Горловки

Социальна сеть Facebook временно заблокировала страницу администрации Горловки из-за публикаций об эвакуации жителей в Россию в связи с обстрелами украинских военных.

Власти города информировали, что страница официального сообщества администрации заблокирована на 24 часа.

Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. На автобусах и автомашинах вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста. На границе с Донбассом открыты 15 пунктов пропуска.

МЧС республики информировало, что в ближайшие дни эвакуация будет проходить в круглосуточном режиме. Прорабатывается вопрос о вывозе жителей железнодорожным транспортом.