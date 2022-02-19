Распоряжение главы Республики Карелия от 18 февраля 2022 года № 58-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; № 12, ст. 3040, 3041, 3044, 3047, 3048, 3049, 3051, 3058, 3065, 3067, 3069; 2021, № 1, ст. 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48; № 2, ст. 243, 247, 254, 256, 259; № 3, ст. 452, 453, 457, 463, 467, 477; № 4, ст. 758; № 5, ст. 1039, 1047, 1048; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, № 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 октября 2021 года, 1000202110290014; 8 ноября 2021 года, № 1000202111080001; 11 ноября 2021 года, № 1000202111110003; 18 ноября 2021 года, № 1000202111180001; 26 ноября 2021 года, № 1000202111260013; 30 ноября 2021 года, № 1000202111300011; 1 декабря 2021 года, № 1000202112010001; 15 декабря 2021 года, № 1000202112150003; 16 декабря 2021 года, № 1000202112160001; 14 января 2022 года, № 1000202201140001; 31 января 2022 года, № 1000202201310001; 11 февраля 2022 года, № 1000202202110003) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 слова "завоза и" исключить;

2) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова ", посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19)," исключить;

4) пункты 7.1, 7.2 признать утратившими силу;

5) в пункте 7.7 слова "Лицам старше" заменить словами "Рекомендовать лицам старше";

6) в пункте 9:

в абзаце первом слово "Работодателям" заменить словами "Рекомендовать работодателям";

абзацы восьмой, девятый подпункта 4 признать утратившими силу;

в подпункте 42:

слово "рекомендовать" заменить словом "обеспечить";

слова "При отсутствии в организации паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 обеспечить с 20 ноября 2021 года для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря 2021 года - для лиц старше 45 лет, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели или переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло более 6 (шести) календарных месяцев, дистанционный формат работы или изолированное рабочее место" исключить;

в подпункте 6 слова ", принять меры по минимизации контактов указанных работников с иными лицами по возвращении на территорию Республики Карелия" исключить;

7) в абзаце четвертом пункта 9.2 слова ", а также при отсутствии контактов с лицами, имеющими респираторные симптомы или положительные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)" исключить;

8) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Разрешить проведение на территории Республики Карелия спортивных, публичных, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок).";

9) абзац седьмой пункта 11 признать утратившим силу;

10) в абзаце первом пункта 11.22 слова "по началу деятельности" исключить;

11) в абзаце первом пункта 11.23 слова "по началу деятельности" исключить;

12) пункт 11,26 признать утратившим силу;

13) в пункте 11,27:

подпункт 1 признать утратившим силу;

абзац третий подпункта 2 признать утратившим силу;

14) пункт 11.28 признать утратившим силу;

15) в абзаце первом пункта 11.211 слова "осенних и зимних" исключить;

16) в абзаце одиннадцатом подпункта 1 пункта 11.10 слова ", обеспечить вход и нахождение в торговом центре (комплексе) посетителей (потребителей) в возрасте до 14 лет включительно только в сопровождении взрослых" исключить;

17) в пункте 11.24:

в абзаце втором подпункта 3 слова ", при этом не превышая 75 процентов наполняемости залов от максимально возможной" исключить;

в абзаце втором подпункта 5 слова ", при этом не превышая 75 процентов наполняемости залов от максимально возможной" исключить;

абзац двадцатый признать утратившим силу;

18) в абзаце втором подпункта 1 пункта 11.27 слова ", не превышая 30 процентов наполняемости залов от максимально возможной" исключить;

19) абзацы четвертый и шестой пункта 14.7 признать утратившими силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







