Распоряжение губернатора Курской области от 18 января 2022 года № 50-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг, от 21.12.2021 № 438-рг, от 18.01.2022 № 12-рг, от 28.01.2022 № 21-рг, от 04.02.2022 № 29-рг) следующие изменения:

1) в пункте 14:

слова "А.В. Дубашевский" заменить словами "А.В. Афонин";

абзац третий исключить;

2) подпункт 16.1 пункта 16 дополнить абзацами пятнадцатым - двадцатым следующего содержания:

"с 23 февраля 2022 года показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, цирковых представлений и кинопоказа с заполняемостью залов не более 50% с допуском зрителей и сотрудников организаций, оказывающих указанные услуги, при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

3) подпункт 17.1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.1. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий допускаются зрители в количестве не более 50% от вместимости объекта спорта (но не более 1000 человек) при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и соответствующие одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявившие действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

2) предъявившие сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (справку медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) предъявившие справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

4) предъявившие действующий QR-код в бумажном или электронном виде, полученный в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

5) предъявившие справку медицинской организации единого образца, подтверждающую наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.

Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.".

2. Распоряжение вступает в силу с 21 февраля 2022 года, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 1, которые вступают в силу с 23 февраля 2022 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







