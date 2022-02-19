Найден актер на главную роль в сериале по Fallout

Одну из ведущих ролей в сериале по постапокалиптической игре Fallout сыграет американский актер Уолтон Гоггинс. Столь обнадеживающую новость принес Deadline.

50-летнего Гоггинса мы знаем и любим за "Омерзительную восьмерку", "Завучей", "Сынов анархии", "Хищников", "Джанго освобожденного" и еще пару дюжин проектов.

Кого именно изобразит Гоггинс, пока не обозначено. Но есть вероятность, что гуля. Во вселенной оригинальной игры это люди, мутировавшие в результате длительного облучения.

Напомним, что шоу для Amazon Prime Video занимаются создатели "Мира Дикого Запада" Лиза Джой и Джонатан Нолан. Снимать начнут уже в этом году.