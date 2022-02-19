Глава МИД Китая Ван И посоветовал Западу подумать о целесообразности расширения НАТО

Глава МИД КНР Ван И посоветовал европейцам как следует подумать о целесообразности расширения НАТО на восток. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Ван И, НАТО является пережитком "холодной войны".

Китайский дипломат полагает, что нужно совместно работать для защиты глобального мира и спокойствия. При этом безопасность одной страны не должна обеспечиваться ценой другой, а безопасность региона не может быть реализована путем сколачивания военных блоков.

Ван И по видеосвязи из Пекина призвал приложить все усилия, чтобы избежать любой ценой попытки развязывания новой "холодной войны".

"Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? На самом ли деле это приведет к продолжительному миру и стабильности в Европе? На мой взгляд, это вопрос, над которым наши европейские друзья должны серьезно подумать", - отметил глава МИД Китая.