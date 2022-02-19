Москвичи обеспокоены новой стройкой возле музея-усадьбы Толстого

Год назад "Родина" писала, как музей-усадьба Льва Толстого и жители Хамовников делали все, чтобы остановить стройку стеклянного куба бизнес-центра в непосредственной близости от дома и сада писателя. Им удалось это сделать. Но теперь поблизости собираются реализовать новый проект, также угрожающий важному для Москвы историческому месту.

Строительство, которое в прошлом году развернули в 25 метрах от входа в музей, действительно угрожало дому, который построен фактически без фундамента.

- Исследования и изыскания, проведенные во время экспертизы, были недостаточными. Письма о том, что мы против строительства в непосредственной близости от музея, направлены в Мосгорнаследие, Министерство культуры и Мосгордуму, - говорил "Родине" директор музея-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках Сергей Архангелов.

После публикации "Родины", репортажей на ТВ, в том числе, на федеральных каналах, стройку бизнес-центра удалось остановить. Его планировали возвести на месте шелковой фабрики Клода-Мари Жиро. Она служила фоном для усадьбы с конца XIX века, но была разрушена в прошлом году. Стройку стеклянного куба заморозили, но теперь с другой стороны усадьбе угрожают масштабные строения.

Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы рекомендовала утвердить проект строительства комплекса многоэтажных зданий общей площадью более 24 тысяч квадратных метров по границе усадьбы.

Согласно размещенной на портале "Активный гражданин" документации, инициатором проекта является Сеченовский университет, планирующий разместить на территории общежития. Общественные слушания по вопросу строительства рядом с музеем-усадьбой Толстого состоялись в конце прошлого года.

- С Государственным музеем Толстого эти планы не были согласованы, - говорила в декабре о новом строительстве Наталья Зубкова, хранитель мемориального дома музея-усадьбы Льва Толстого.

По действующему законодательству такая стройка рядом с памятником истории культуры и садового-паркового искусства невозможна. Местные жители считают, что помимо общежитий на этой территории собираются вести строительство и коммерческих площадей. Как и в прошлом году, жители Хамовников пытаются остановить очередное масштабное строительство рядом с домом, который 140 лет назад, в 1882 году, Толстой приобрел для семьи.

Семья прожила здесь 19 лет. А музей в Хамовниках был организован уже в 1921 году. Постепенно усадьба утратила свое историческое окружение. Теперь из-за высотного строительства она может оказаться, как говорят в музее, "в колодце". А отсутствие света грозит гибелью саду.

Когда Толстой впервые приехал смотреть усадьбу, были уже сумерки. Хозяин с досадой сказал: "Лев Николаевич, вы ничего не увидите".

- Не надо дом, я вижу сад! - ответил классик. Сотрудники музея и жители Хамовников хотят, чтобы новые поколения тоже видели сад, а не новые высотные постройки, которыми и так застроен город, и намерены добиваться отмены очередного проекта строительства рядом с музеем-усадьбой Толстого.