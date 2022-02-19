Наталья Сергунина: Что интересного можно посмотреть в Москве 23 февраля

О праздничной программе в честь Дня защитника Отечества, которая пройдет в столице с 20 по 26 февраля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Отметив, что более 90 спектаклей, кинопоказов, лекций и мастер-классов ждут москвичей, заммэра рассказала: "Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама "Бородинская битва" и Государственный музей Владимира Маяковского. Часть событий будет транслироваться онлайн". Подчеркнула, что участникам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях.

В частности, Музей-панорама "Бородинская битва" (Кутузовский, проспект, д. 38, стр. 1) 23 февраля в 10.00 приглашает на "День русского солдата". Для участия в нем потребуется предварительная регистрация на сайте музея.

В этот же день в 15:00 в "Квартире в Студенецком переулке" Государственного музея В.В. Маяковского (Студенецкий пер., д. 6, кв. 20) состоится интерактивная программа "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи". Прозвучат стихотворения В.В. Маяковского, отрывки из писем, воспоминания сотрудников музея-библиотеки о Великой Отечественной войне. Приобрести билет можно на сайте.

24 февраля в 19:00 в киноклубе Центра культуры и искусства "Меридиан" пройдут кинопоказы. В программе - мультфильмы и игровые короткометражки о жизни и подвигах солдат. Принять участие можно бесплатно, регистрация на сайте центра "Меридиана".

23 февраля Музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3) приглашает на программу "Несокрушимая и легендарная". Гостей ждет лекция-экскурсия, приуроченная к 100-летию основания СССР, интерактивная программа "Военная форма - лицо армии", экскурсия по выставке, посвященной партизанскому движению, детский мастер-класс и показ известного советского художественного фильма "Офицеры". Билет можно приобрести на сайте музея.

23 февраля в 13:00 и 17:00 культурный центр "Вдохновение" (Литовский бульвар, д. 7) приглашает на балет для детей "Стойкий оловянный солдатик" по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Спектакль идеально подойдет для первого знакомства ребенка с классическим балетом. Приобрести билет можно на сайте.

24 февраля в 18:30 в театральной гостиной Дома Гоголя (Никитский бульвар, д. 7А) состоится концерт "Великий праздник февраля". Посетить мероприятие можно бесплатно, подробнее на сайте.

Большую программу так же подготовили городские парки и школы искусств - подробности на их сайтах.