Синоптики предупредили москвичей о плохой погоде в субботу

В столице в субботу, 19 февраля, будет ветрено и сыро. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов в этот день в столице ожидаются сильный ветер порывами до 18 м/с, дождь и мокрый снег. Не исключена гололедица. Температура воздуха в течении дня будет колебаться около +2...+3 градусов. В ночные и утренние часы по подморозит до -1...-2 градусов.

"Ненастная погода ожидается в период с 9:00 до окончания дня", - уточнили в метеобюро.

Telegram-канал департамента транспорта Москвы попросил водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали оставаться дома, а на улице - не укрываться под деревьями или слабозакрепленными конструкциями.