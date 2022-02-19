В Москве отреставрировали старинное пожарное депо и снесли цейхгауз

На днях в Москве завершили реконструкцию двух корпусов Пречистенской пожарной части - она является объектом культурного наследия федерального значения.
Пожарное депо появилось на Пречистенке в 1835 году, когда бывшее княжеское имение было выкуплено казной. С тех пор тут находились городские пожарные подразделения. Сейчас здесь Главное управления МЧС России по Москве.
Реставрация началась в 2019 году, в ходе которой был усилен фундамент, обновлены кровля и фасад. При проведении работ сохранили и высотность, и цветовую гамму. Внутри зданий отремонтировали все коммуникации и инженерные сети.
Если здания на Пречистенке отреставрировали, то в другом московском сломали корпус вещевого цейхгауза Фанагорийских казарм. Это продолжение массовых сносов исторической застройки Немецкой слободы, которые начались год назад - для строительства так называемой Технологической долины МГТУ имени Баумана.
Как отмечают специалисты общественного движения Архнадзор, Фанагорийские казармы XVIII века - объект культурного наследия федерального значения. К марту прошлого года территория памятника, которая прежде охватывала все исторические строения, была урезана ради сносов, которые завершились на этой неделе.
Но разрушение Немецкой слободы продолжится. Уже приговорен к сносу южный флигель XVIII века усадьбы Екатерины Головкиной на Бауманской улице. Ему было отказано в статусе памятника в 2018 году, при том, что северный флигель усадьбы признан федеральным памятником.