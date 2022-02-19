На Колыме хотят получить в срок застрявшие в Приморье контейнеры

Власти Магаданской области создали оперативный штаб по недопущению срыва сроков доставки грузов в регион, сообщается на странице министерства транспорта региона в Instagram. Он создан по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В Приморье застряли контейнеры с грузами, предназначенными для области.

На сегодня в портах Владивосток и Восточный для отправки в Магадан находится около "400 контейнеров, что соответствует двум судовым партиям", - сообщает министерство транспорта Колымы. На линии Владивосток-Восточный - Магадан работают две судоходные компании - "FESCО" и "SASCO".

Ранее сообщалось, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для ряда регионов ДФО застряли в портах юга Приморского края.