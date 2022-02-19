В Приморье взят под стражу глава Партизанского района

Суд заключил под стражу главу Партизанского района Приморья, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру региона.

Лев Хамхоев подозревается в расторжении контракта по пожарной безопасности ради более дорогого, после чего его сумма возросла почти на девяти миллионов рублей.

Следствие полагает, что в марте 2021 года он расторгнул контракт с одной из коммерческих организаций по надуманным основаниям и обеспечил заключение нового с компанией, представители которой состоят с ним в дружеских отношениях.

Учтя мнение прокурора, суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней.