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19.02.2022 04:45
Рубрика: Происшествия

В Приморье взят под стражу глава Партизанского района

Текст: Ольга Журман

Суд заключил под стражу главу Партизанского района Приморья, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру региона.

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Лев Хамхоев подозревается в расторжении контракта по пожарной безопасности ради более дорогого, после чего его сумма возросла почти на девяти миллионов рублей.

Следствие полагает, что в марте 2021 года он расторгнул контракт с одной из коммерческих организаций по надуманным основаниям и обеспечил заключение нового с компанией, представители которой состоят с ним в дружеских отношениях.

Учтя мнение прокурора, суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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