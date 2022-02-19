Под Саратовом на женщину с ребенком рухнула глыба снега с крыши

В Саратовской области на женщину и ее находившуюся в коляске двухлетнюю дочь обрушилась глыба снега, сообщает региональное управление СК РФ. Пострадавших госпитализировали, следователи проводят проверку. Несчастный случай произошел в субботу в ЗАТО Светлый Саратовской области.

"По предварительным данным, 19 февраля 2022 года в дневное время 33-летняя женщина выходила с коляской, где находился двухлетний ребенок, из подъезда дома №6 по улице Кузнецова ЗАТО Светлый Саратовской области. В этот момент с крыши указанного дома произошел сход снежной массы, в результате чего женщина с ребенком получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Установив все обстоятельства инцидента, следователи дадут объективную юридическую оценку действиям ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома, сообщают в региональном СК.