Калининградская область приготовилась принять 300 беженцев из Донбасса

Власти Калининградской области готовы принять и разместить 300 беженцев, покинувших ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее предложение власти Калининградской области направили в МЧС России. Ранее о готовности принять беженцев заявили в Пензенской, Калужской, Челябинской, Мурманской, Владимирской областей.

1500 беженцев выразила готовность разместить на своей территории Ленинградская область. По данным регионального правительства, предложение уже направлено в МЧС.

Беженцы прибывают через пункты пропуска в Ростовской области. Из ДНР и ЛНР вывозят женщин, детей и пенсионеров.