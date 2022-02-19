Глава ЛНР объявил всеобщую мобилизацию

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, сообщает РИА Новости.

Ранее аналогичное решение было принято в ДНР.

Колонны беженцев с Донбасса прибывают в Ростовскую область. Там развернули 143 пункта временного размещения, способных вместить 13 тысяч человек.

Руководство МЧС России поручило определить перечень регионов, которые также готовы принять эвакуируемых. Некоторые субъекты федерации уже объявили о своей готовности разместить у себя жителей самопровозглашенных республик.