Курганца осудили на девять лет за интимную переписку с ребенком

В Курганской области суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, вступившему в интимную переписку с малолетней девочкой. Мужчина признан виновным в совершении "иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", сообщили в СК региона.

- По версии следствия, в 2020 году обвиняемый в одной из социальных сетей вступил в переписку с малолетней девочкой и вынудил ее высылать ему фото интимного содержания, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - О противозаконных действиях обвиняемого из переписки в телефоне узнали родители потерпевшей и немедленно обратились в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что вину осужденный признал. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на один год.