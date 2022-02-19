Канцлер Германии: Вступление Украины в НАТО "не стоит на повестке дня" в обозримом будущем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, что вопрос вступления Украины в НАТО "не стоит на повестке дня" в обозримом будущем.

Политик пояснил, что решения в пользу гарантированного присоединения Украины к альянсу не было.

Тем самым канцлер подтвердил свою позицию относительно вступления Киева в альянс, озвученную в ходе недавнего визита в Москву. Он уточнил, что этот вопрос не рассматривается.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ от вступления в НАТО во избежание войны. Однако вскоре Киев дезавуировал заявление дипломата.

В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы "формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", но слова украинского посла нельзя воспринимать как свершившийся факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.