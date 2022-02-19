Стали известны подробности крушения вертолета-амфибии Ми-14 в Сирии

Катастрофа случилась во время проведения учений. Экипаж из-за возникшей на борту технической неисправности совершил жесткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два военнослужащих погибли, а трое получили ранения. Судя по размещенной фотографии, винтокрылая машина сгорела практически полностью.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, сначала не было известно, вертолет какого типа потерпел крушение в провинции Латакия. Разные источники давали противоречивые сведения. По одним данным, был потерян боевой Ми-24, по другим - Ми-8 или Ми-17.

Однако позже было обнародовано видео, запечатлевшее, как развивались события. Судя по нему, беда случилась с амфибией Ми-14. В ходе выполнения задания вертушка стала вращаться вокруг своей оси, а затем села на горном склоне. Через некоторое время начался сильный пожар, уничтоживший вертолет.

"В настоящее время "четырнадцатых" в Сирии осталось очень мало. Машины, находящиеся в летном состоянии, можно пересчитать по пальцам одной руки", - отметил Лямин.

Действительно, этих вертолетов, созданных на базе известного Ми-8, в 2016 году здесь было всего шесть штук. Из-за потерь, понесенных летным парком в ходе гражданской войны и отражения иностранной террористической агрессии, сирийцы вынуждены были применять их для ударов по наземным целям.

В марте 2015 года в горах из-за технической проблемы пошел на вынужденную посадку еще один Ми-14, при этом воздушное судно перевернулось. Экипаж оказался в плену, одного из летчиков позже казнили.

Вертолеты этого типа поступили в эксплуатацию в 1976 году. Они активно использовались в советском военно-морском флоте и в ВМС стран Варшавского договора, а также в дружественных государствах, таких как Куба, Сирия, Йемен и Ливия.