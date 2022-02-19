Умер итальянский актер и певец Фаусто Чильяно

17 февраля в Риме скончался Фаусто Чильяно, итальянский певец, актер, гитарист, автор песен. Как передает La Repubblica, последний из классических знатоков и интерпретаторов неаполитанской музыки умер через два дня после своего 85-летия. Причина смерти артиста, чрезвычайно популярного на родине в 50-60-х годах, не указана.

Чильяно родился в 1937 году в Неаполе в небогатой семье. Музыкой увлекся очень рано, немедленно получив в подарок гитару. Первую пластинку выпустил в 1953-м. Известность получил после участия в фестивале в Неаполе, где он выиграл в 1959-м в дуэте с Тедди Рино. Хотя национальный триумф Чильяно случился годами ранее, когда его песня Che m'ha 'mparato a fa' доберется до первой строчки итальянского чарта. Пять раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо. Снялся в ряде комедий и сериалов.