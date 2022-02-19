Умерла актриса из культовой драмы "Ночь нежна" Маргарет Стайн

Скончалась Маргарет Стайн, бывшая модель и старлетка, далее - признанная художница.

Кроме того, Маргарет была вдовой и хранительницей наследия умершего в 1994 году композитора и автора песен Жюля Стайна, автора бродвейских мюзиклов "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Смешная девчонка", лауреата премий "Оскар", "Тони" и ряда других почтенных регалий.

Художница отошла 15 февраля. О ее смерти сообщили в компании Jule Styne, Inc. и на ряде профильных ресурсов, без указания причины.

Маргарет Браун (в девичестве) родилась в Англии. В 1953-м с успехом начала карьеру модели, параллельно появляясь на экране. В частности - в "Шоу Эрни Ковача" и культовой драме Генри Кинга "Ночь нежна" - по одноименному роману Фитцджеральда.