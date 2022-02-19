В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник "перешел все границы". Об этом заявил руководитель фракции правящей СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

По его словам, поведение посла представляется далеко не полезным. Он "потерял берега", требуя, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум президенту России.

По данным СМИ, Мельник призывал канцлера Олафа Шольца перед визитом в Москву настоятельно потребовать от России отвести силы от границы с Украиной. В этой связи Мютцених раскритиковал посла, расценив его поведение как вмешательство во внутренние дела.

Украинскому послу уже делали замечание за его попытки повлиять на руководство Германии в вопросе поставок Киеву летальных вооружений.