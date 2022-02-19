Новости

Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции 10:04
Психологов МЧС привлекли для работы с беженцами с Донбасса 09:40
Тест: Все ли вы знаете о родных языках России 09:30
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию 09:24
Из ДНР в Россию эвакуировали более шести тысяч человек 08:34
В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега" 08:32
Дистанцию мужского лыжного марафона в Пекине сократили до 30 км 08:26
Гинцбург рассказал, в каком случае укол можно будет заменить назальной вакциной 07:47
Капризов забросил 50-ю шайбу в НХЛ 07:09
Населенные пункты Донбасса подверглись минометному обстрелу ВСУ 07:05
Антонов предложил властям США посетить Донбасс и увидеть последствия своей "помощи" Киеву 06:52
Две шайбы и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" 06:41
Новозеландец Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине 06:18
Посольство РФ отвергло заявления о причастности России к кибератакам на Украине 06:18
Доцент Кашкин: Требования приложений могут указывать на слежку за смартфоном 05:48
Синоптики предупредили москвичей о плохой погоде в субботу 05:15
В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие 05:12
Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России 04:36
Байден продлил режим ЧС в США в связи с пандемией коронавируса 04:21
Глава Роспотребнадзора рассказала, где будут прививать беженцев от COVID-19 04:00
ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР 03:20
В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса 03:18
Ростовская область получит более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев 03:12
В Хабаровске СУ СК подозревает главу МУП в подлоге и мошенничестве 03:11
Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
19.02.2022 08:32
Рубрика: В мире

В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега"

Текст: Александр Саможнев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник "перешел все границы". Об этом заявил руководитель фракции правящей СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Соратник канцлера Германии Шольца призвал "признать законные интересы России"

По его словам, поведение посла представляется далеко не полезным. Он "потерял берега", требуя, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум президенту России.

По данным СМИ, Мельник призывал канцлера Олафа Шольца перед визитом в Москву настоятельно потребовать от России отвести силы от границы с Украиной. В этой связи Мютцених раскритиковал посла, расценив его поведение как вмешательство во внутренние дела.

Украинскому послу уже делали замечание за его попытки повлиять на руководство Германии в вопросе поставок Киеву летальных вооружений.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Антонов предложил властям США посетить Донбасс и увидеть последствия своей "помощи" Киеву
ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР
В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие
В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега"
Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила
Западные политики в очередной раз меняют расписание российского вторжения
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений