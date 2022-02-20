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20 февраля 2022 г.

Указ главы Чувашской Республики от 18 февраля 2022 года № 19 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло­ги­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. № 212, от 26 января 2022 г. № 3, от 4 февраля 2022 г. № 12, от 11 февраля 2022 г. № 15) следующие изменения:

пункты 6.3, 6.4 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:

"6.5. Установить, что в период с 21 по 27 февраля 2022 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городов Канаш, Чебоксары, Шумерля Чувашской Республики, - для учащихся 5-8 классов;

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для лиц, являющихся учащимися 1-11 классов общеобразовательных организаций, а также для детей до 8 лет, не получающих начального общего образования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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