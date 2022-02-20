Дочери великого режиссёра Истомина - Татьяна и Вера (Анна и Надежда Михалковы) - унаследовали от него не только громкую фамилию, но и принадлежность к кинематографу. Притом во взглядах на процесс они радикально не совпадают.

Старшая, мечтая о серьёзных ролях, рутинно снимается где попало - будь то конвейерные патриотические блокбастеры, чудовищное телевизионное мыло или социальная реклама. Младшая высокомерно называет Россию "этой страной", планируя уехать в Голливуд к Нолану. Обе, впрочем, искренне хотели бы поменять правила игры - и по достаточно нелепому стечению обстоятельств шанс им предоставится. Вере попадёт в руки нереализованный отцовский сценарий "Исход", она дебютирует в режиссуре, а Татьяна сыграет центрального персонажа.

Всё это, естественно, с приставкой "мета" - даже не одной, однако без капслока и жирного шрифта. Вообще мини-сериал Надежды Михалковой "Номинация", как вскоре становится ясно, посвящён не столько жизни и творчеству детей в тени легендарного родителя, сколько состоянию отечественного кино и прорве его проблем. Семейный фонд Истоминых сотрясает коррупционный скандал. Продюсеры лавируют между желанием потрафить либеральной прессе и запросами "глубинного народа". Массовку приходится нанимать в театре ветеранов - из романтически преданных музе нищих стариков. В пример начинающим авторам ставят молодое дарование, который при двух фильмах в портфолио успел накопить европейских наград, ведь повесточка с подачи тусовочки прекрасно продаётся за рубеж.

Оно, конечно, смешно, хотя не то чтобы очень. Целеустремлённость, с которой сёстры берутся за дело, быстро выгорает, уступая растерянности и усталой самоиронии. Аналогичное настроение транслирует сам проект стриминга Okko, порой на удивление честно и чётко обозначающий то место, где сейчас находится русское кино. Да - не там уже, допустим, куда его поместили братья Пресняковы с Кириллом Серебренниковым, но нынешняя локация всё равно вызывает вопросы; главный - чего они вообще хотят? Зарабатывать ли в домашнем прокате, покорять ли снобскую заграницу, дальше ли кормить пипл тем, что он хавает в прайм-тайм на федеральном ТВ, вымученно ли копировать советских классиков?

Правда, и в сериале как таковом иногда чувствуется, может, не вымученность, а определённая сделанность. Отдельные вещи Михалкова проговаривает чересчур буквально и программно, будто опасаясь недосказанности - так, скажем, спонсор "Исхода" навязывает на роль крестьянки в северной деревне свою чернокожую содержанку. Какие-то моменты, наоборот, очевидно недокручены - вероятно, из-за слишком тесного хронометража. С другой стороны, лучшие - самые тонкие, остроумно сбалансированные - сатирические нюансы адресованы лишь зрителям в теме индустрии. Остальные рискуют увидеть здесь не более чем меланхоличную производственную драму.

А вот по части драмы семейной к "Номинации" точно не придерёшься - до того удачно сложилась химия у Михалковых и дополняющей их дуэт Людмилой Максаковой, чья Истомина-мать сочетает абсолютную токсичность с бесконечной родительской любовью. Бесконечную любовь к профессии, вопреки небезосновательному пессимизму, тоже пока никто не отменял: под финальные титры сериал ломает четвёртую стену, чтобы показать своих создателей и актёров совсем иными - азартными, заинтересованными, без намёка на апатию. Значит, есть ещё вера - и Надежда нас утешит.

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