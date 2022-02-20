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Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой

Новости
    20.02.2022, 16:46
Текст:   Олег Усков

Американская актриса Линдси Перлман, о пропаже которой ее муж заявил несколько дней назад, найдена мертвой в Голливуде. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации из полиции Лос-Анджелеса, труп 43-летней артистки был обнаружен в 8:30 утра офицерами, прибывшими на вызов для расследования причин смерти человека на Франклин-авеню. В офисе коронера округа подтвердили, что тело принадлежит Линдси Эрин Перлман. Причина смерти не сообщается и будет оглашена после проведения всех необходимых экспертиз.

Муж актрисы, телепродюсер Вэнс Смит подтвердил печальное сообщение в Instagram, пообещав подробности позже.

В сводке о пропавших без вести по городу сказано, что заявление об исчезновении Перлман было сделано 16 февраля - женщина "не вернулась домой и не подавала никаких вестей". После чего родные и друзья проявили беспокойство. Полиция информирует: Перлман последний раз видели живой около полуночи 13 февраля.

Перлман родилась 6 октября 1978 года в Чикаго. Актерскую карьеру начала в юном возрасте. На счету - сериалы "Империя", "Правосудие Чикаго" (Джой Флетчер), "Подлый Пит", "Американская домохозяйка", "Судная ночь", "Главный госпиталь", "Порочный", другие. Снималась в рекламе. Выступала как комик, в том числе через юмористические импровизации обыгрывая сложные темы. Например, проблему сексуального насилия в кампусах и на военных базах.

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