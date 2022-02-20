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В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера

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    20.02.2022, 20:52
Текст:   Олег Усков

Советский, российской композитор, автор множества знаменитых песен Александр Наумович Колкер получил ножевое ранение в результате нападения в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Александр Колкер получил ножевое ранение", - сообщил собеседник агентства.

Согласно информации от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел днем 20 февраля - в органы поступило сообщение о том, что в лифте дома №61 по набережной Черной речки пожилому мужчине было нанесено ножевое ранение. При этом от госпитализации музыкант отказался. Также Колкер отказался комментировать ситуацию.

Со слов композитора, нападение произошло около полудня. Необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника приняты.

Александр Колкер родился в 1933 году в Ленинграде. Автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Качает, качает…", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Красивые слова", "Ночной трамвай", "Рябина", "Танцуем пока танцуется". Произведения композитора исполняли ведущие советские артисты - Лидия Клемент, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, квартет "Аккорд", Михаил Боярский.

Музыка Александра Наумовича звучит в десятках кинокартин - "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Волшебная сила", "Бой с тенью" (1971 года), "Свадьба Кречинского", "Трое в лодке, не считая собаки", "Уходя - уходи".

Колкер - лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра", неоднократно награжден.

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