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20.02.2022 15:07
Рубрика: В мире

Сейчас в Донецке самой популярной фразой являются слова "Береги себя"

Текст: Елена Блоха (журналист, Донецк)

Береги себя - это не пустой звук. Каждый дончанин знает, что когда круглосуточно стреляют, всем понятно, что каждый день, каждый час, каждая минута могут стать последней в нашей жизни.

Фото: Сергей Батурин/ РИА Новости
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Так было в 2014 и 2015 годах. Так происходит и сейчас. Когда материальные ценности теряют какой-либо смысл, тогда люди начинают понимать истинные ценности - чистое небо, тишину, просто жизнь. И то, что твои любимые и самые дорогие люди находятся в безопасности.

"Привет, как дела? Ты выезжаешь из Донецка? Я тоже никуда не еду. Родителей вот вчера отправил, еду на работу. Пока. Береги себя!" - такой разговор услышала в маршрутке сегодня.

Да, мы знаем, что такое война, мы восемь лет живем с этим. Но мы не бежим от обстрелов и украинской агрессии. Мы спасаем своих родных и близких. Для нас они - это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Для нас очень важно, чтобы наши родные были в безопасности. Тогда ничего уже не связывает нас по рукам в этой борьбе. И тогда - берегитесь наши враги!

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