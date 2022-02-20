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Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут"

Новости
    20.02.2022, 16:11
Текст:   Олег Усков

19 февраля в Мигель-Идальго скончался мексиканский режиссер, оператор и актер Ксавьер Ривера Марк. Нашему зрителю он, в частности, известен ролью адвоката Гонсалеса в теленовелле "Богатые тоже плачут".

Плюс на счету Марка роль Чейфа в вестерне с Иствудом и Маклейн "Два мула для сестры Сары", дон Робау в "Легенде Зорро" с Бандерасом и Зетой-Джонс, масса других проектов.

О смерти артиста сообщает El Heraldo. Причина не названа.

Марк родился 16 января 1948 года в Гвадалахаре в семье, где помимо него было еще девять детей. Закончил Школу театрального искусства. В кино дебютировал в 60-х. В 2008-м артист из кинематографа ушел - без объяснений.

Был женат на актрисе Клаудии Оберегон. Их единственный сын Хулио умер молодым.

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