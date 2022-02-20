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20.02.2022 14:15
Рубрика: В мире

Вучич намерен обсудить с Патрушевым совместные меры по борьбе с терроризмом

Текст: Александр Борисов

Сообщенная главой МИД России Сергеем Лавровым информация о вербовке наемников на Балканах для их дальнейшей переброски в Донбасс взбудоражила Белград и жителей этого неспокойного региона, снискавшего славу "пороховой бочки" Европы. Президент Сербии Александр Вучич дал приказ спецслужбам собрать все необходимые по данному вопросу сведения и выразил намерение обсудить их с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который на днях должен прибыть в Белград.

"Некоторые мировые лидеры знают многое, но Лавров знает все. Он говорит четко и не ошибается в отличие от других", - цитирует слова сербского лидера Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

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Авторитетный эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич предупреждает, что нахождение балканских исламистов в Сирии, а теперь и на Украине - опасный сигнал для всех народов Боснии и Герцеговины (БиГ), прежде всего - сербов и хорватов. При этом он открыто обвиняет западные спецслужбы в том, что они активно используют экстремистов для реализации своих геополитических задач.

Между тем особую озабоченность на Балканах вызывает и перспектива превратиться в конечный пункт для армии мигрантов из Пакистана, Афганистана, Марокко и Алжира. Местные аналитики давно пришли к выводу, что миграционный кризис - это хорошо спланированная операция. В качестве доказательства приводился тот факт, что бедным "беженцам", находившимся в 2020 году в БиГ, посредством Вестерн Юниона только из государств Ближнего Востока было переведено около трех миллионов евро.

"Российская газета" вместе с экспертами и местными политическими лидерами неоднократно обращала внимание на тот факт, что находящиеся среди мигрантов террористы могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Рассматривалась и возможность того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Террористическая угроза существует, и мы со всей серьезностью относимся к ней, - предупреждал в интервью "РГ" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. - За прошедшие несколько лет в Боснии и Герцеговине уже произошло несколько террористических актов. Кроме того, в Боснии и Герцеговине сейчас разворачивается и миграционный кризис. Беженцы попадают на нашу территорию без каких-либо документов, что не позволяет идентифицировать их. В их рядах находятся террористы и потенциальные террористы. А ведь в Боснии действуют отдельные организации, пропагандирующие религиозный экстремизм. Мы, в Республике Сербской, обеспокоены происходящим и предпринимаем все необходимые меры для противодействия угрозе. Предупреждаем об этом все органы власти в БиГ и регионе, но, к сожалению, не везде встречаем понимание и поддержку".

Балканский халифат

Доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева говорила о том, что Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы, а одним из вероятных сценариев развития ситуации может стать формирование здесь "Балканского халифата" (БХ). "Очаги, ядра БХ, как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - прогнозировала она. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития".

Фото: Александр Борисов
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Кому выгодно?

Балканский регион крайне уязвим для внешнего воздействия, учитывая интересы здесь третьих стран (США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры). Кроме того, с каждым годом усиливается американская экспансия на Балканы, в рамках которой США настойчиво продолжают требовать от местных политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, отказавшись от взаимодействия с Москвой и Пекином.

В этой связи Елена Пономарева предупреждает, что в условиях общемирового сценария глобального военно-силового противоборства "Балканский халифат" может быть активизирован в интересах англосаксов. "Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции, - констатирует ученый. - Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

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