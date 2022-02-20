Вучич намерен обсудить с Патрушевым совместные меры по борьбе с терроризмом

Сообщенная главой МИД России Сергеем Лавровым информация о вербовке наемников на Балканах для их дальнейшей переброски в Донбасс взбудоражила Белград и жителей этого неспокойного региона, снискавшего славу "пороховой бочки" Европы. Президент Сербии Александр Вучич дал приказ спецслужбам собрать все необходимые по данному вопросу сведения и выразил намерение обсудить их с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который на днях должен прибыть в Белград.

"Некоторые мировые лидеры знают многое, но Лавров знает все. Он говорит четко и не ошибается в отличие от других", - цитирует слова сербского лидера Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Авторитетный эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич предупреждает, что нахождение балканских исламистов в Сирии, а теперь и на Украине - опасный сигнал для всех народов Боснии и Герцеговины (БиГ), прежде всего - сербов и хорватов. При этом он открыто обвиняет западные спецслужбы в том, что они активно используют экстремистов для реализации своих геополитических задач.

Между тем особую озабоченность на Балканах вызывает и перспектива превратиться в конечный пункт для армии мигрантов из Пакистана, Афганистана, Марокко и Алжира. Местные аналитики давно пришли к выводу, что миграционный кризис - это хорошо спланированная операция. В качестве доказательства приводился тот факт, что бедным "беженцам", находившимся в 2020 году в БиГ, посредством Вестерн Юниона только из государств Ближнего Востока было переведено около трех миллионов евро.

"Российская газета" вместе с экспертами и местными политическими лидерами неоднократно обращала внимание на тот факт, что находящиеся среди мигрантов террористы могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Рассматривалась и возможность того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Террористическая угроза существует, и мы со всей серьезностью относимся к ней, - предупреждал в интервью "РГ" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. - За прошедшие несколько лет в Боснии и Герцеговине уже произошло несколько террористических актов. Кроме того, в Боснии и Герцеговине сейчас разворачивается и миграционный кризис. Беженцы попадают на нашу территорию без каких-либо документов, что не позволяет идентифицировать их. В их рядах находятся террористы и потенциальные террористы. А ведь в Боснии действуют отдельные организации, пропагандирующие религиозный экстремизм. Мы, в Республике Сербской, обеспокоены происходящим и предпринимаем все необходимые меры для противодействия угрозе. Предупреждаем об этом все органы власти в БиГ и регионе, но, к сожалению, не везде встречаем понимание и поддержку".

Балканский халифат

Доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России Елена Пономарева говорила о том, что Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы, а одним из вероятных сценариев развития ситуации может стать формирование здесь "Балканского халифата" (БХ). "Очаги, ядра БХ, как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - прогнозировала она. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития".

Кому выгодно?

Балканский регион крайне уязвим для внешнего воздействия, учитывая интересы здесь третьих стран (США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры). Кроме того, с каждым годом усиливается американская экспансия на Балканы, в рамках которой США настойчиво продолжают требовать от местных политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, отказавшись от взаимодействия с Москвой и Пекином.

В этой связи Елена Пономарева предупреждает, что в условиях общемирового сценария глобального военно-силового противоборства "Балканский халифат" может быть активизирован в интересах англосаксов. "Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции, - констатирует ученый. - Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".