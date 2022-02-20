Зачем Эркюль Пуаро превратился в сентиментального старичка

Линнет Риджуэй-Дойл, наследница огромного состояния, увела суженого у лучшей подруги и празднует свадебное путешествие на пароходе "Карнак". Вскоре ее убивают. Подозреваемые - все, кто находится на корабле. За дело берется легендарный сыщик Эркюль Пуаро (Кеннет Брана).

Фильм "Смерть на Ниле", очередное переложение одного из самых известных романов Агаты Кристи, получился неплохим детективом, но скорее вопреки, а не благодаря создателям. Прежде всего, Кеннет Брана, режиссер ленты, переборщил со вступлением, из-за чего само преступление и последовавшее расследование происходят только во второй части ленты, а перед этим целый час муссируется любовный треугольник между богатой наследницей, ее суженным и обманутой соперницей, прибавив к этому бесконечные скитания бельгийского сыщика среди пирамид. Экспозиция - это дело хорошее, особенно для детективной истории, но не тогда, когда она фактически перекрывает основное действие.

Другая проблема картины - она предсказуема. Авторы уделили внимание каждому герою и причинам, по которым они могли желать зла мисс Риджуэй, пытаясь тем самым нагнать интригу: под личиной убийцы может оказаться даже молчаливая и безропотная служанка. Однако с самого начала акценты расставлены так, что довольно быстро отметаешь все варианты и остаешься на единственном верном. Это вызывает своего рода диссонанс: великий Эркюль Пуаро, так пекущийся о "серых клеточках" своего мозга, находит убийцу тогда, когда обычные зрители уже давно все поняли. Конечно, существует золотое правило детектива, которое гласит: загадка должна выстраиваться так, чтобы читатель мог при случае догадаться раньше сыщика. Но для "Смерти на Ниле" это скорее промах, чем удачная находка.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru

Если говорить о фильме как об экранизации, то ситуация еще более неоднозначная. Майкл Грин, сценарист "Убийства в "Восточном экспрессе" 2017 года, расширил оригинальную историю и поменял некоторым персонажам пол, расу и сюжетную роль, из-за чего пароход превратился в по-настоящему инклюзивное пространство: тут и чернокожая певица с племянницей, и представитель нацменьшинств, и даже ЛГБТ-пара. Пуаро тоже подвергся трансформациям, и из эксцентричного детектива он превратился в сентиментального старичка, который во время расследований любит предаваться воспоминаниям о первой любви. А флешбэк про то, как Эркюль сражался на фронтах Первой мировой войны, делает из забавного и немного себялюбивого бельгийца чуть ли не романтического героя. Все это, конечно, хорошо, но кинематографисты адаптировали Кристи, а не Байрона.

Вот парадокс: в фильме подмечаешь множество нестыковок, но все равно получаешь удовольствие от просмотра. И в какой-то момент понимаешь: перед нами скорее театральная постановка, чем классический английский детектив. Если принять картину в таком качестве, то она раскрывается с другой стороны.

Неоспоримое достоинство ленты - как она снята. Перед зрителем разворачиваются величественные панорамы Египта первой половины XX века. Да, вместо реальных мест были павильоны и зеленые экраны, но нельзя отрицать, что от "декораций" веет пышностью и зрелищностью. Древние усыпальницы фараонов, которые давят на человека своей монументальностью. Воды Нила, словно мелкие струйки на фоне океанов пустынь. Даже злосчастный пароход - не просто корабль, а настоящий символ роскоши, элегантности и комфорта. Однако за всем великолепием скрывается печать рока, и этим фильм напоминает древнегреческую трагедию. Была расстроена свадьба двух любивших когда-то друг друга людей, и виновница должна за это заплатить.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru

Самое главное, что на фоне этих красот не теряются основные действующие лица, и фильм может похвастаться целой плеядой звезд. Линнет в исполнении Галь Гадот ("Чудо женщина") - обворожительная красавица, для которой огромное состояние стало счастьем и проклятьем одновременно. Ее муж Саймон Дойл в исполнении Арми Хаммера ("Агенты АНКЛ") - молодой человек, в котором страстная любовь к супруге соседствует с холодной расчётливостью. Жаклин де Бельфор в исполнении Эммы Маккей ("Сексуальное просвещение") - брошенная невеста, чье желание отомстить напоминает манию и сумасшествие. Второстепенные персонажи тоже не отстают, и среди них встречаются как прожженная коммунистка, так и повеса, пытающийся отстоять независимость перед матерью. Хочется лишь немного пожаловаться, что диалоги героев порой совсем уж декларативны, особенно ближе к концу.

В действительности "Смерть на Ниле" - это фильм про любовь. Точнее - про ее самые темные проявления, когда люди готовы идти на убийства, кражи и просто обман.