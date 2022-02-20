Зачем Эркюль Пуаро превратился в сентиментального старичка

Новости

Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина 16:29
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина 16:18
Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут" 16:11
Путин встретится в Москве с премьер-министром Пакистана 16:10
Песков: Россия не хочет говорить слово "война" 15:58
Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы 15:55
Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина 15:44
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику 15:36
В Воронежской области введен режим ЧС 15:31
Королева Елизавета II заболела коронавирусом 15:24
Замглавы МИД РФ Рябков: ЕС и НАТО прислали отписки на письма Лаврова 15:12
Сейчас в Донецке самой популярной фразой являются слова "Береги себя" 15:07
Исключительно редкую и жуткую химеру нашли в Тихом океане 15:05
ВРИО главы МЧС объяснил, для чего именно введен режим ЧС в Ростове 15:03
Поезд с беженцами отправится в Нижний Новгород 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 18:00
Рубрика: Культура

Зачем Эркюль Пуаро превратился в сентиментального старичка

Текст: Константин Губанов
Линнет Риджуэй-Дойл, наследница огромного состояния, увела суженого у лучшей подруги и празднует свадебное путешествие на пароходе "Карнак". Вскоре ее убивают. Подозреваемые - все, кто находится на корабле. За дело берется легендарный сыщик Эркюль Пуаро (Кеннет Брана).
Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru

Фильм "Смерть на Ниле", очередное переложение одного из самых известных романов Агаты Кристи, получился неплохим детективом, но скорее вопреки, а не благодаря создателям. Прежде всего, Кеннет Брана, режиссер ленты, переборщил со вступлением, из-за чего само преступление и последовавшее расследование происходят только во второй части ленты, а перед этим целый час муссируется любовный треугольник между богатой наследницей, ее суженным и обманутой соперницей, прибавив к этому бесконечные скитания бельгийского сыщика среди пирамид. Экспозиция - это дело хорошее, особенно для детективной истории, но не тогда, когда она фактически перекрывает основное действие.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Анчартед", "Смерть на Ниле", Дженнифер Лопес

Другая проблема картины - она предсказуема. Авторы уделили внимание каждому герою и причинам, по которым они могли желать зла мисс Риджуэй, пытаясь тем самым нагнать интригу: под личиной убийцы может оказаться даже молчаливая и безропотная служанка. Однако с самого начала акценты расставлены так, что довольно быстро отметаешь все варианты и остаешься на единственном верном. Это вызывает своего рода диссонанс: великий Эркюль Пуаро, так пекущийся о "серых клеточках" своего мозга, находит убийцу тогда, когда обычные зрители уже давно все поняли. Конечно, существует золотое правило детектива, которое гласит: загадка должна выстраиваться так, чтобы читатель мог при случае догадаться раньше сыщика. Но для "Смерти на Ниле" это скорее промах, чем удачная находка.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru

Если говорить о фильме как об экранизации, то ситуация еще более неоднозначная. Майкл Грин, сценарист "Убийства в "Восточном экспрессе" 2017 года, расширил оригинальную историю и поменял некоторым персонажам пол, расу и сюжетную роль, из-за чего пароход превратился в по-настоящему инклюзивное пространство: тут и чернокожая певица с племянницей, и представитель нацменьшинств, и даже ЛГБТ-пара. Пуаро тоже подвергся трансформациям, и из эксцентричного детектива он превратился в сентиментального старичка, который во время расследований любит предаваться воспоминаниям о первой любви. А флешбэк про то, как Эркюль сражался на фронтах Первой мировой войны, делает из забавного и немного себялюбивого бельгийца чуть ли не романтического героя. Все это, конечно, хорошо, но кинематографисты адаптировали Кристи, а не Байрона.

Вот парадокс: в фильме подмечаешь множество нестыковок, но все равно получаешь удовольствие от просмотра. И в какой-то момент понимаешь: перед нами скорее театральная постановка, чем классический английский детектив. Если принять картину в таком качестве, то она раскрывается с другой стороны.

Неоспоримое достоинство ленты - как она снята. Перед зрителем разворачиваются величественные панорамы Египта первой половины XX века. Да, вместо реальных мест были павильоны и зеленые экраны, но нельзя отрицать, что от "декораций" веет пышностью и зрелищностью. Древние усыпальницы фараонов, которые давят на человека своей монументальностью. Воды Нила, словно мелкие струйки на фоне океанов пустынь. Даже злосчастный пароход - не просто корабль, а настоящий символ роскоши, элегантности и комфорта. Однако за всем великолепием скрывается печать рока, и этим фильм напоминает древнегреческую трагедию. Была расстроена свадьба двух любивших когда-то друг друга людей, и виновница должна за это заплатить.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru

Самое главное, что на фоне этих красот не теряются основные действующие лица, и фильм может похвастаться целой плеядой звезд. Линнет в исполнении Галь Гадот ("Чудо женщина") - обворожительная красавица, для которой огромное состояние стало счастьем и проклятьем одновременно. Ее муж Саймон Дойл в исполнении Арми Хаммера ("Агенты АНКЛ") - молодой человек, в котором страстная любовь к супруге соседствует с холодной расчётливостью. Жаклин де Бельфор в исполнении Эммы Маккей ("Сексуальное просвещение") - брошенная невеста, чье желание отомстить напоминает манию и сумасшествие. Второстепенные персонажи тоже не отстают, и среди них встречаются как прожженная коммунистка, так и повеса, пытающийся отстоять независимость перед матерью. Хочется лишь немного пожаловаться, что диалоги героев порой совсем уж декларативны, особенно ближе к концу.

В действительности "Смерть на Ниле" - это фильм про любовь. Точнее - про ее самые темные проявления, когда люди готовы идти на убийства, кражи и просто обман.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Фото: www.kinopoisk.ru
Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения
Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина
В Воронежской области введен режим ЧС
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику
Почему герои "Анны Карениной" живут рядом с нами
Третьяковская галерея рассказала о главных хитах