Зачем Эркюль Пуаро превратился в сентиментального старичка

Фильм "Смерть на Ниле", очередное переложение одного из самых известных романов Агаты Кристи, получился неплохим детективом, но скорее вопреки, а не благодаря создателям. Прежде всего, Кеннет Брана, режиссер ленты, переборщил со вступлением, из-за чего само преступление и последовавшее расследование происходят только во второй части ленты, а перед этим целый час муссируется любовный треугольник между богатой наследницей, ее суженным и обманутой соперницей, прибавив к этому бесконечные скитания бельгийского сыщика среди пирамид. Экспозиция - это дело хорошее, особенно для детективной истории, но не тогда, когда она фактически перекрывает основное действие.
Другая проблема картины - она предсказуема. Авторы уделили внимание каждому герою и причинам, по которым они могли желать зла мисс Риджуэй, пытаясь тем самым нагнать интригу: под личиной убийцы может оказаться даже молчаливая и безропотная служанка. Однако с самого начала акценты расставлены так, что довольно быстро отметаешь все варианты и остаешься на единственном верном. Это вызывает своего рода диссонанс: великий Эркюль Пуаро, так пекущийся о "серых клеточках" своего мозга, находит убийцу тогда, когда обычные зрители уже давно все поняли. Конечно, существует золотое правило детектива, которое гласит: загадка должна выстраиваться так, чтобы читатель мог при случае догадаться раньше сыщика. Но для "Смерти на Ниле" это скорее промах, чем удачная находка.
Если говорить о фильме как об экранизации, то ситуация еще более неоднозначная. Майкл Грин, сценарист "Убийства в "Восточном экспрессе" 2017 года, расширил оригинальную историю и поменял некоторым персонажам пол, расу и сюжетную роль, из-за чего пароход превратился в по-настоящему инклюзивное пространство: тут и чернокожая певица с племянницей, и представитель нацменьшинств, и даже ЛГБТ-пара. Пуаро тоже подвергся трансформациям, и из эксцентричного детектива он превратился в сентиментального старичка, который во время расследований любит предаваться воспоминаниям о первой любви. А флешбэк про то, как Эркюль сражался на фронтах Первой мировой войны, делает из забавного и немного себялюбивого бельгийца чуть ли не романтического героя. Все это, конечно, хорошо, но кинематографисты адаптировали Кристи, а не Байрона.
Вот парадокс: в фильме подмечаешь множество нестыковок, но все равно получаешь удовольствие от просмотра. И в какой-то момент понимаешь: перед нами скорее театральная постановка, чем классический английский детектив. Если принять картину в таком качестве, то она раскрывается с другой стороны.
Неоспоримое достоинство ленты - как она снята. Перед зрителем разворачиваются величественные панорамы Египта первой половины XX века. Да, вместо реальных мест были павильоны и зеленые экраны, но нельзя отрицать, что от "декораций" веет пышностью и зрелищностью. Древние усыпальницы фараонов, которые давят на человека своей монументальностью. Воды Нила, словно мелкие струйки на фоне океанов пустынь. Даже злосчастный пароход - не просто корабль, а настоящий символ роскоши, элегантности и комфорта. Однако за всем великолепием скрывается печать рока, и этим фильм напоминает древнегреческую трагедию. Была расстроена свадьба двух любивших когда-то друг друга людей, и виновница должна за это заплатить.
Самое главное, что на фоне этих красот не теряются основные действующие лица, и фильм может похвастаться целой плеядой звезд. Линнет в исполнении Галь Гадот ("Чудо женщина") - обворожительная красавица, для которой огромное состояние стало счастьем и проклятьем одновременно. Ее муж Саймон Дойл в исполнении Арми Хаммера ("Агенты АНКЛ") - молодой человек, в котором страстная любовь к супруге соседствует с холодной расчётливостью. Жаклин де Бельфор в исполнении Эммы Маккей ("Сексуальное просвещение") - брошенная невеста, чье желание отомстить напоминает манию и сумасшествие. Второстепенные персонажи тоже не отстают, и среди них встречаются как прожженная коммунистка, так и повеса, пытающийся отстоять независимость перед матерью. Хочется лишь немного пожаловаться, что диалоги героев порой совсем уж декларативны, особенно ближе к концу.
В действительности "Смерть на Ниле" - это фильм про любовь. Точнее - про ее самые темные проявления, когда люди готовы идти на убийства, кражи и просто обман.