Распоряжение губернатора Астраханской области от 21 января 2022 года № 77-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Астраханской области от 20.09,2006 № 60/2006-ОЗ "О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 459-П "О территориальной подсистеме Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П", протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области от 21.02.2022 № 2 и в связи с организацией мероприятий по приему и размещению граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке:

1. Ввести с 16:00 21.02.2022 на территории Астраханской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - территориальная подсистема).

2. К проведению мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан, прибывающих на территорию Астраханской области с территорий, граничащих с Российской Федерацией, привлечь силы и средства территориальной подсистемы в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 459-П "О территориальной подсистеме Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П", а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.

3. Границами территории, на которой устанавливается режим повышенной готовности, определить территорию Астраханской области.

4. Определить ответственным за осуществление мероприятий по размещению и организации жизнедеятельности граждан, прибывающих на территорию Астраханской области с территорий, граничащих с Российской Федерацией, вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области Князева О.А.

5. Рекомендовать главе муниципального образования "Приволжский район" организовать взаимодействие с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области и организациями по организации функционирования пунктов временного размещения и всех видов обеспечения жизнедеятельности размещаемого населения.

6. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







