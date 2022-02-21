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Фронтмен группы The Sadies Даллас Гуд умер в 48 лет

Новости
    21.02.2022, 11:10
Текст:   Олег Усков

На 49-м году жизни умер Даллас Гуд, вокалист и гитарист канадского коллектива The Sadies, исполняющего т.н. альтернативное кантри. Согласно заявления группы, Гуд скончался от коронарного заболевания, которое диагностировали у него буквально за несколько дней до смерти.

The Sadies были образованы в Торонто в 1994 году Далласом и его братом Трэвисом. Они - сыновья Маргарет и Брюса Гуд и племянники Брайана и Ларри Гуд, участников известнейшей и старейшей канадской фолк/кантри-группы The Good Brothers.

Первую пластинку The Sadies выпустили в 1998-м, последнюю на сегодня - в 2017-м. Два альбома группы неплохо поднимались в чартах.

Друзья и коллеги печалятся в социальных сетях.

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